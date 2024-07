Tutto fatto per Gollini al Genoa: stasera svolgerà le visite mediche

vedi letture

Il Genoa ha trovato il suo nuovo portiere dopo l'addio di Josep Martinez: si tratta dell'ex estremo difensore del Napoli, Pierluigi Gollini, con cui è stato trovato un accordo totale per acquistarlo dal'Atalanta. E' stato definito tutto: il calciatore classe 1995 è atteso in città, dove in serata svolgerà le visite mediche del caso e poi verrà ufficializzato.

