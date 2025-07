Ultim'ora Lucca-Napoli, è fatta! Scambio di documenti in corso con l'Udinese

Scambio di documenti in corso, ora, tra i due club, Napoli e Udinese, per Lorenzo Lucca. Lo riporta Sky Sport. Tutto fatto per il trasferimento del centravanti in azzurro. Lucca ha superato Nunez in questa corsa virtuale al ruolo di nuovo centravanti del Napoli da affiancare a Lukaku. Affare da 9 milioni di prestito più 26 di obbligo di riscatto a giugno 2026. Visite mediche forse già domani. Conte lo aspetta: quando arriverà firma e ufficialità, il giocatore potrà subito raggiungere i nuovi compagni per il ritiro di Dimaro.

"Sta per arrivare a una conclusione la lunga operazione che ha coinvolto Napoli e Udinese per Lorenzo Lucca. I due club stanno scambiando nel pomeriggio di mercoledì 16 giugno tutti i documenti. Manca sempre meno dunque all’arrivo dell’attaccante alla corte di Antonio Conte, che potrà abbracciare un altro rinforzo arrivato dal mercato", si legge sul sito di Gianluca Di Marzio.

Erano diversi i due attaccanti, Lucca e Nunez, i due principali obiettivi del Napoli per il reparto offensivo prima dell'affondo per l'ex Ajax. Lucca ha segnato 12 gol nell'ultimo campionato di Serie A, Nunez invece ha vissuto un'annata difficile anche se il rendimento totale al Liverpool non è stato del tutto negativo: 40 gol in tre anni. Ma pesa l'investimento dei Reds: 100 milioni quasi per acquistarlo dal Benfica nel 2022. Lucca, un anno più giovane, classe 2000, ha avuto un percorso diverso. Giovanissimo era andato all'Ajax, poi è tornato in Italia e all'Udinese ha ritrovato continuità e si è imposto in Serie A con la prima stagione in doppia cifra.