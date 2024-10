Ad Anfield il Bologna esce sconfitto a testa alta: un gol per tempo per il Liverpool

A Liverpool c'è un bel Bologna che però deve arrrendersi alle reti di Mac Allister e Salah che valgono la vittoria dei Reds.

All'11' il vantaggio del Liverpool. Salah crossa da destra sul secondo palo, Mac Allister arriva puntuale sul secondo palo e deve solo spingere in fondo al sacco. La squadra di Italiano, nonostante lo svantaggio, non esce dalla partita. Anzi, sembra quasi che serva come sberla per svegliarsi definitivamente. Oltre a una palla-gol di Szoboszlai, da metà primo tempo il Bologna si fa preferire al Liverpool. Ad Anfield. Ed è tutt'altro che scontato. Un buon Bologna, dunque. Anche sfortunatissimo, visto che colpisce due legni. Prima Ndoye (con leggera deviazione) sbatte sulla traversa. Poi, cinque minuti dopo, ancora lo svizzero va a un passo dal gol, impattando però sul palo dopo una deviazione di Alisson.

A un quarto d'ora dalla fine Mohamed Salah trova la rete del 2-0, quella che potrebbe chiudere la partita. Apertura a destra per l'ex Roma e Fiorentina, che punta Miranda, converge sul mancino ed esplode un tiro a giro - specialità della casa - che non dà scampo a Skorupski. Salah, con un gol alla Salah, per il 2-0.