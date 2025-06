Vergogna a Parigi: guerriglia, saccheggi, auto sulla folla, feriti e 294 arresti

La notte di festa per la storica vittoria del PSG contro l’Inter in finale di Champions League a Monaco di Baviera si è trasformata in guerriglia urbana. Secondo Le Parisien, sono stati almeno 294 gli arresti nella capitale francese, dove circa 5.000 agenti sono stati mobilitati per gestire le celebrazioni davanti ai maxischermi sparsi per la città.

Già prima del fischio finale, 68 persone erano state fermate. Gli scontri più duri si sono verificati sugli Champs-Elysées, a Porte de Saint-Cloud (vicino al Parco dei Principi) e in varie zone del centro, dove gruppi di teppisti hanno lanciato fuochi d’artificio e oggetti contro le forze dell’ordine. Alcuni negozi sono stati saccheggiati, auto date alle fiamme e ci sono stati tentativi di invadere il périphérique, la tangenziale cittadina. La prefettura ha denunciato le violenze, mentre il ministro dell’Interno Bruno Retailleau ha parlato di “barbari” scesi in strada per delinquere e ha chiesto una risposta decisa delle forze di sicurezza.

A Grenoble, intanto, la tragedia: un uomo ha perso il controllo della sua BMW in centro, investendo una famiglia in festa. Quattro i feriti gravi, tra cui due minorenni e una donna in prognosi riservata. Dopo un tentativo di fuga, l’uomo è stato fermato dalla polizia. Gli inquirenti escludono il gesto volontario, ma la tensione in città è rimasta altissima anche durante i soccorsi, ostacolati da giovani che lanciavano oggetti contro le forze dell’ordine.