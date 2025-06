Festa PSG, aggiornamento drammatico dalla Francia: due decessi e salgono gli arresti

La notte di festa per la storica vittoria del PSG contro l’Inter in finale di Champions League a Monaco di Baviera si è trasformata in guerriglia urbana. Secondo Le Parisien, sono stati almeno 294 gli arresti nella capitale francese, dove circa 5.000 agenti sono stati mobilitati per gestire le celebrazioni davanti ai maxischermi sparsi per la città.

Come riportato da BFMTV, a Dax un giovane è morto dopo esser stato accoltellato in una fan zone della città. E c'è anche una seconda vittima, questa volta a Parigi: una donna di vent'anni è deceduta in un incidente stradale. La ragazza stava guidando uno scooter per le strade del 15° arrondissement di Parigi quando è stata investita da un veicolo in corsa. Oltre alle vittime, è da aggiornare il numero degli arresti a Parigi e in tutta la Francia: più di 550 sono avvenuti a margine della riunione.