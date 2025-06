Video Parigi come Napoli: parata sul bus scoperto. PSG ricevuto all’Eliseo con la Champions

vedi letture

Il Paris Saint-Germain ha conquistato la prima Champions League della sua storia battendo nettamente l’Inter all’Allianz Arena. La celebrazione era già stata organizzata in settimana, ma il trionfo in finale ha reso l’evento memorabile. Il ritorno a Parigi è avvenuto a bordo di un aereo con livrea speciale dedicata al club, guidato dal presidente Al Khelaifi, dal capitano Marquinhos e da Luis Enrique con il trofeo tra le mani.

Atterrati in Francia, squadra e staff sono saliti su due autobus scoperti per una parata nel cuore di Parigi. Oltre 110mila tifosi hanno invaso gli Champs-Élysées, tra cori, fumogeni e bandiere rossoblù. Tre maxi tribune da 35mila posti ciascuna erano state allestite per accogliere la festa. A chiudere la giornata trionfale, la visita della squadra all’Eliseo per essere ricevuta dal presidente Emmanuel Macron. Di seguito le immagini della parata pubblicate su X dal club parigino.