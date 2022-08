Ajax inarrestabile in Eredivisie: 2-0 a Utrecht, ma Schreuder perde Rensch

Per l'eurorivale del Napoli l'unica brutta notizia è rappresentata dall'infortunio occorso a Rensch, le cui condizioni saranno da valutare.

