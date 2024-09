Ufficiale Atalanta-Arsenal, le formazioni: Gasperini col tridente, Jorginho e Calafiori in panchina

Una gara tutta da vivere, con l'obiettivo di iniziare a strappare punti preziosi per la qualificazione ai sedicesimi, obiettivo dei nerazzurri nella nuova Champions League. L'Atalanta di Gian Piero Gasperini ospita l'Arsenal nella prima giornata della prima fase, gli orobici hanno tutta l'intenzione di replicare la prestazione casalinga di quattro giorni fa contro la Fiorentina. Sciolto il dubbio in attacco, il Gasp schiera il tridente con Retegui come riferimento centrale affiancato da Lookman e De Ketelaere. In mezzo al campo spazio a De Roon ed Ederson, con Zappacosta e Ruggeri sulle corsie esterne. Dunque un solo cambio rispetto al match contro i viola, con Bellanova che partirà dalla panchina.

Cinque assenze invece per i Gunners, non ci sarà Odegaard, in mezzo al campo spazio ad Havertz con Gabriel Jesus al centro dell'attacco. Saka e Martinelli, invece, si piazzeranno sugli esterni.

Le formazioni ufficiali di Atalanta-Arsenal

Atalanta (3-4-3): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Retegui, Lookman.

A disposizione: Rui Patricio, Rossi, Kossounou, Cuadrado, Pasalic, Zaniolo, Bellanova, Samardzic, Palestra, Brescianini, V.Vlahovic, Del Lungo.

Allenatore: Gian Piero Gasperini

Arsenal (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Timber; Rice, Partey, Havertz; Saka, Gabriel Jesus, Martinelli.

A disposizione: Neto, Porter, Kiwior, Trossard, Jorginho, Sterling, Calafiori, Butler-Oyedeji, Gower, Lewis-Skelly, Nwaneri, Oulad M'Hand.

Allenatore: Mikel Arteta