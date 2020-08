Atalanta-Psg, Domenech sbeffeggia Gasperini: "Grazie per i cambi a fine partita..."

(ANSA) - ROMA, 13 AGO - "Bravo al Psg per questa bella emozione e grazie a Gasperini per i suoi cambi a fine partita". Firmato Raymond Domenech. L'ex ct della Francia sconfitto dall'Italia nella finale mondiale del 2006, e spesso acido con il calcio italiano, va a gamba tesa sul tecnico dell'Atalanta nonostante la stagione dei record e la semifinale Champions sfumata per pochi minuti. "La leggenda che i tecnici italiani siano grandi dal punto di vista tattico stavolta - aggiunge l'allenatore francese su twitter - resta una leggenda. Tuchel ha fatto meglio". (ANSA).