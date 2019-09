Atletico-Juve, formazioni ufficiali: Sarri ne cambia solo uno, recuperano Danilo e Pjanic

Alle ore 21 scendono in campo Atletico Madrid e Juventus nella prima giornata di Champions League. Per Sarri solamente un cambio rispetto all'undici che ha giocato a Firenze: al posto dell'infortunato Douglas Costa c'è Cuadrado e non Bernardeschi, costretto ad una nuova panchina. Ecco le formazioni delle due squadre:

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Trippier, Gimenez, Savic, Lodi; Koke, Saul, Thomas, Lemar; Felix, Costa.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Higuain, Ronaldo.