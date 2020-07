Barça, Setien dà ragione a Messi: "Serve cambino le cose se vogliamo fare bene in Champions"

Quique Setien, tecnico del Barcellona, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Alaves soffermandosi tra l'altro sul colloquio col presidente Bartomeu: "E' normale che ci siano incontri di questo tipo, la preoccupazione che tutti abbiamo per il miglioramento c'è ed è evidente. Cerchiamo di trovare soluzioni affinché le cose cambino. Su quello è stato basato l'incontro, affinché le cose cambino per la prossima partita e soprattutto in Champions League. Cerchiamo di unire le nostre forze e prenderci le responsabilità per non aver vinto il titolo.

Le dichiarazioni di Messi? E' vero che ci sono cose su cui siamo d'accordo e altre su cui non lo siamo. E' vero, ed ha assolutamente ragione, che se giochiamo male come in alcuni match non vinceremo. Ma abbiamo anche giocato buone partite e se giochiamo come in quel caso, possiamo vincere la Champions. Dobbiamo essere più coerenti e affidabili, questa è la realtà. Se riusciamo a giocare una partita come a Villarreal, ci porterà sicuramente alla vittoria della Champions, dobbiamo essere coerenti, dare il nostro meglio.

Se mi sento 'segnalato' da Messi? Niente affatto. Questa è una squadra che è consapevole di ciò che si giocherà, tutti abbiamo bisogno di una pausa, liberare le nostre menti e diventare ciò che questa squadra è stata per molti anni.

Se ho mai pensato alle dimissioni? Quando sono arrivato ho detto che mi sarei goduto fino all'ultimo giorno la mia avventura. So che non è facile, devo correre alcuni rischi e situazioni, mi diverto ancora nonostante le circostanze. E' vero che vorrei essere un po' più felice".