Barça, test in famiglia in vista del Napoli: aggregati 8 ragazzi della squadra B

Il Barcellona si prepara alla sfida Champions contro il Napoli. Come riporta il quotidiano iberico Diario As, quest'oggi i catalani hanno fatto una partitella 11vs11 in famiglia come prova generale in vista della sfida contro gli azzurri data l'impossibilità di trovare un avversario per un amichevole.

Oltre ai giocatori disponibili della prima squadra (Lenglet si era unito al gruppo sabato) hanno partecipato anche Iñaki Peña, Mingueza, Reis, Jandro, Monchu, Konrad, Riqui Puig e Ansu Fati del Barça B.