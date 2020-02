Barcellona, il report medico su Jordi Alba: infortunio all'adduttore della gamba destra

La sfortuna si accanisce sul Barcellona e su Jordi Alba. Uscito al 18' della partita col Getafe, visibilmente dolorante per un problema alla coscia, il club azulgrana ha confermato che si tratta di un guaio muscolare. Nel report medico pubblicato, si specifica che il problema riguarda l'adduttore della gamba destra. In attesa di ulteriori esami, per stabilire i tempi di recupero, la sua presenza per la sfida con il Napoli (e per il seguente Clasico), il prossimo 25 febbraio, resta in forte dubbio.