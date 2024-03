Barcellona-Napoli, invasione di oltre 2.600 napoletani: sarà record al Montjuïc

Lo Stadio Olimpico di Montjuïc sarà il teatro della grande sfida di Champions League tra il Barcellona e il Napoli, valida per il ritorno degli ottavi di finale.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Lo Stadio Olimpico di Montjuïc sarà il teatro della grande sfida di Champions League tra il Barcellona e il Napoli, valida per il ritorno degli ottavi di finale. La partita dichiarata 'ad alto rischio' vedrà sugli spalti un minimo di 2.600 tifosi del club azzurra, è questa la quota ufficiale prevista dal Barcellona.

Alcuni tifosi partenopei arriveranno questo fine settimana a Barcellona per assistere ad una partita per la quale sono ora in vendita solo i biglietti a visibilità ridotta in Tribuna (279 euro), Laterale (249), Corner (159) e Goal (149). Il resto dei tagliandi sono già completamente esauriti sul sito del Barça nonostante i prezzi siano alle stelle. Non scendono sotto i 140 euro per i non tesserati, che godono di uno sconto del 20%.

Si presume che il Montjuïc avrà il maggior numero di presenze in questa Champions League, superando le 43.533 che hanno visto l'importante vittoria del Barcellona sul Porto (2-1). Nelle altre si sono superati i 40.000 tifosi, di cui 40.989 nella gara d'esordio contro l'Anversa (5-0) e 41.409 contro lo Shakhtar Donetsk (2-1). Il record stagionale risale al Clásico contro il Real Madrid (1-2) con 50.112 spettatori. A riportarlo è il Mundo Deportivo.