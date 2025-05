PSG, Kvaratskhelia: "La finale Champions era un sogno, Inter tra le migliori al mondo"

Khvicha Kvaratskhelia, attaccante del Paris Saint-Germain, ha parlato ai microfoni di Prime Video al termine della semifinale di ritorno vinta 2-1 con l'Arsenal: "Sono molto felice, perché siamo in finale e per me era un sogno: è successo tutto così velocemente. Sarà una partita difficile contro l'Inter che merita di essere in finale, li rispettiamo: sono una delle migliori squadre al mondo ma lo siamo anche noi e ci meritiamo di vincere la Champions".

