UEFA difende Marciniak e l'arbitraggio di Inter-Barcellona: "Tutto ok"

vedi letture

Continua la polemica in casa Barcellona dopo la sconfitta a San Siro nella semifinale di ritorno di Champions League, il meraviglioso 4-3 maturato ai tempi supplementari di una sfida che verrà ricordata a lungo. Nel mirino dei blaugrana c'è l'arbitraggio del polacco Szymon Marciniak, oggetto di pesanti critiche da parte di ciascuno dei protagonisti del Barça.

Ma la UEFA come si pone di fronte all'arbitraggio di Marciniak per la sfida tra Inter e Barcellona? Contattati per avere chiarimenti dalla redazione di Marca, dalla UEFA hanno fatto sapere che "non c'è problema" in merito. Ovverosia che il suo arbitraggio viene giudicato all'altezza della situazione.