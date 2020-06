Barcellona, Setien: "Il Napoli è forte, ci ha messo in difficoltà all'andata e non sarà facile"

Vigilia di campionato per il Barcellona, prossimo avversario del Napoli in Champions League. Il tecnico Quique Setien ha così parlato della squadra azzurra: "Il Napoli è forte, ha disputato una buona partita in finale di Coppa Italia, ci ha messo in difficoltà già al San Paolo e al ritorno non sarà facile, ma ce la giocheremo" le sue parole. Il Napoli partirà dall'1-1 dell'andata, segnò Mertens e poi pareggiò Griezmann.