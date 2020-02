Barcellona, Setien si proietta alla Champions: "E' un momento no, ma saremo pronti a lottare!"

Il Barcellona deve concentrarsi sulla sfida al Levante, ma nell'ambiente si respira sempre l'aria della Champions League. E' proprio a questa competizione che s'è proiettato Quique Setien, allenatore azulgrana, che in conferenza stampa ha fatto capire di non temere il momento negativo: "Se fossi nei nostri avversari di certo non ci sottovaluterei. Il Barcellona è sempre il Barcellona. Possono esserci momenti no, ma sono convinto che saremo lì a lottare come tutte le altre".