Barcellona, Suarez: "Difficile giocare col caldo e senza tifosi, ma ci abitueremo"

Luis Suarez, attaccante del Barcellona, prossimo avversario del Napoli in Champions League, ha parlato al sito ufficiale del club blaugrana: "Mi sento molto bene, mi sto adattando all'allenamento con i miei compagni di squadra. Tornare dopo un infortunio è sempre difficile, sei un po' spaventato, ma sono felice. Ripresa? Non siamo abituati a giocare con questo caldo e in piena estate, e sarà difficile farlo senza tifosi allo stadio, ma ci abitueremo" le sue parole.