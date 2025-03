Bayern, emergenza totale contro l’Inter e non potrà ingaggiare svincolati: il regolamento

Emergenza totale in casa Bayern Monaco. Piove sul bagnato per la squadra di Vincent Kompany, inteso come situazione-infortunati: nonostante in campo sia arrivata un'altra vittoria (per 3-2, sul St. Pauli), dall'infermeria ecco la notizia di un nuovo stop, con la frattura del metatarso riportata da Ito. Il giapponese era rientrato a febbraio de un lungo stop per lo stesso problema, ma sarà ora costretto a fermarsi e in vista del doppio confronto con l'Inter ai quarti di Champions League la situazione difensiva dei bavaresi si fa tosta.

Come riporta Sky Sport in Germania però, non sarà possibile per il club pensare ad una soluzione d'emergenza, come quella di attingere dal mercato degli svincolati. Il regolamento della DFL, la Federazione tedesca, non consente infatti ai club della Bundesliga di ingaggiare giocatori non appartenenti già al club al di fuori della normale finestra di mercato, ad esclusione del periodo che va dall'estate all'inverno.

Il mercato invernale si è chiuso il 3 febbraio e comunque un potenziale nuovo acquisto non avrebbe potuto giocare in Champions League ai sensi dell'articolo 32 del regolamento UEFA. Nelle prossime settimane la difesa del Bayern dovrà fare affidamento su solamente 5 giocatori: Minjae Kim, Eric Dier, Raphael Guerreiro, Sacha Boey e Josip Stanisic. Inoltre , Upamecano spera di rientrare entro la fine di maggio per poter prendere parte a un'eventuale finale di Champions League.