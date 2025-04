Bayern, Kompany avvisa l'Inter: "Tra Dortmund e martedì fatti 50 tiri, c'è fiducia"

vedi letture

Il tecnico del Bayern Monaco Vincent Kompany ha parlato dopo il pareggio contro il Borussia Dortmund, toccando il tema Inter, prossima avversaria dei bavaresi in Champions League dopo il successo nerazzurro dell'andata: "Forse un vero classico. Nel primo tempo abbiamo avuto molto controllo e anche delle occasioni, come quella di Michael Olise. Poi abbiamo subito un gol un po’ sfortunato. E da lì è diventata una partita da coppa. Comprerei un biglietto per una partita del genere. Ma dal punto di vista dell’allenatore, il primo tempo è stato più vicino a quello che volevamo. È stata una bella partita di calcio, con occasioni da entrambe le parti."

Sull'errore di Kim: "Non voglio spiegare questo adesso. Abbiamo una rosa ridotta. Non parliamo molto delle nostre assenze, ma oggi mancavano già diversi giocatori. Abbiamo bisogno di ogni singolo giocatore. I ragazzi che ci sono devono ottenere risultati e buone prestazioni. I tifosi, che c’erano contro l’Inter e anche oggi, hanno visto 50 tiri e diverse grandi occasioni. Possiamo fare gol, possiamo anche difendere. Siamo così pericolosi, e possiamo sfruttarlo".

Sulla finalizzazione delle occasioni: "È il calcio. Il problema nasce quando manca la qualità, ma noi quella qualità ce l’abbiamo. Può anche succedere che segniamo due gol con due occasioni. Prima di tutto devi crederci, e la fiducia c’è".