Brugge-Lazio, formazioni ufficiali: Inzaghi senza mezza squadra, c'è Reina in porta

Tante assenze per Inzaghi contro il Brugge. Squadra decimata a causa del Covid, con out Immobile, Luis Alberto, Strakosha e Lazzari. In porta c'è l'ex Reina, in attacco Caicedo con Correa. Ecco le formazioni ufficiali:

BRUGGE (3-5-2): Mignolet; Clinton Mata, Kossounou, Deli; Diatta, Vormer, Rits, Vanaken, Sobol; De Katelaere, Bonaventure. A disp. Horvath, Balanta, Krmencik, Lang, Schrijvers, Ricca, Okereke, Badji, Mechele. All. Clement.

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Marusic, Akpa Akpro, Parolo, Milinkovic-Savic, Fares; Correa, Caicedo. A disp. Furlanetto, Alia, Pereira, Bertini, Czyz, Franco, Pica, Muriqi. All. Inzaghi.