Champions, il Bayern passa a Glasgow. Benfica ko a Montecarlo: i finali dei playoff

vedi letture

Sono terminati i match d'andata dei play off di Champions League. Bastano due gol al Bayern Monaco per espugnare Glasgow e superare il Celtic, nonostante i brividi nel finale. Un gol per tempo con Olise e Kane, Maeda accorcia ma non basta: finisce 2-1 per i bavaresi di Kompany. A Montecarlo è il Monaco a prevalere sul Benfica per 1-0: decide la rete di Pavlidis, lusitani inefficaci anche in 11 contro 10.

Questo il programma completo dei playoff di Champions League:

Le partite di andata:

Martedì 11 febbraio – Brest-PSG 0-3

Martedì 11 febbraio – Juventus-PSV 2-1

Martedì 11 febbraio – Manchester City-Real Madrid 2-3

Martedì 11 febbraio – Sporting CP-Borussia Dortmund 0-3

Mercoledì 12 febbraio – Club Brugge-Atalanta 2-1

Mercoledì 12 febbraio – Monaco-Benfica 0-1

Mercoledì 12 febbraio – Celtic-Bayern Monaco 1-2

Mercoledì 12 febbraio – Feyenoord-Milan 1-0

Le sfide di ritorno:

Martedì 18 febbraio, ore 18.45 – Milan-Feyenoord

Martedì 18 febbraio, ore 21.00 – Atalanta-Club Brugge

Martedì 18 febbraio, ore 21.00 – Bayern Monaco-Celtic

Martedì 18 febbraio, ore 21.00 – Benfica-Monaco

Mercoledì 19 febbraio, ore 18.45 – Borussia Dortmund-Sporting CP

Mercoledì 19 febbraio, ore 21.00 – PSG-Brest

Mercoledì 19 febbraio, ore 21.00 – PSV-Juventus

Mercoledì 19 febbraio, ore 21.00 – Real Madrid-Manchester City