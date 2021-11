Champions, il Liverpool batte l'Atletico e tiene in corsa il Milan. Pari del Psg a Lipsia: i finali

Sono terminati i match del mercoledì di Champions League, valevoli per la quarta giornata dei gironi. Nel Gruppo A vince il Manchester City che si scatena nella ripresa contro il Club Brugge calando un poker di reti. Pareggio amaro invece per il Paris Saint Germain in casa del Lipsia: tedeschi subito avanti che falliscono il colpo del ko con Silva, rigore parato da Donnarumma, e subiscono la rimonta francese. Al 90° altri rigore per i padroni di casa con Szoboszlai che realizza. Nel gruppo del Milan nessun problema per il Liverpool che batte 2-0 l'Atletico e tiene in corsa i rossoneri. Vittoria netta dello Sporting Lisbona che cala il poker al Besiktas, mentre un Dortmund costretto a giocare in 10 per quasi tutta la gara crolla nella ripresa contro l'Ajax e perde 3-1.

Gruppo A

Manchester City-Club Brugge 4-1

15’ Foden (M), 17’ aut. Stones (B), 54’ Mahrez (M), 72’ Sterling (M), 90’+2’ Gabriel Jesus (M)

RB Lipsia-Paris Saint-Germain 2-2

8’ Nkunku (L), 20’, 40’ Wijnaldum (P), 89’ rig. Szoboszlai (L)

Gruppo B

Milan-Porto 0-1

6’ Luis Dias(P), 61’ aut. Mbemba (M)

Liverpool-Atletico Madrid 2-0

13’ Jota, 21’ Mane

Gruppo C

Sporting Lisbona-Besiktas 4-0

31’ rig., 39’ Pedro Goncalves, 41’ Paulinho, 56’ Sarabia

Borussia Dortmund-Ajax 1-3

37’ rig. Reus (d), 72’ Tadic (A), 84’ Haller (A), 90’+3’ Klaasen

Gruppo D

Real Madrid-Shakhtar Donetsk 2-1

14’ , 61’Benzema (R), 39’ Fernando (S)

Sheriff Tiraspol-Inter 1-3

54’ Brozovic (I), 66’ Skriniar (I), 83’ Sanchez (I), 90’+2’ Traore (S)