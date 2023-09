Champions, Il Real passa solo al 94' con l'Union. Rimonta Galatasaray

Dopo un assedio continuo, il Real Madrid rompe il muro dell'Union Berlino al 94'.

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Dopo un assedio continuo, il Real Madrid rompe il muro dell'Union Berlino al 94': il solito Jude Bellingham regala il successo alla squadra di Carlo Ancelotti nel Gruppo C (quello del Napoli). Per Bonucci 80' e tante buone indicazioni, ma la delusione per i tedeschi (primo storico match di Champions) è enorme. Emozioni a Istanbul, nella sfida del Gruppo A tra Galatasaray e Copenaghen: i danesi vanno avanti di due reti ma restano in 10 nella ripresa e subiscono la rimonta dei padroni di casa nel finale.

Galatasaray - Copenaghen 2-2: 35' Elyounoussi, 58' Gonçalves, 86' Boey (G), 88' Tete (G)

Real Madrid - Union Berlino 1-0: 94' Bellingham