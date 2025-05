Ufficiale PSG-Arsenal, le formazioni: Kvara e Fabian titolari, Calafiori in panchina

vedi letture

Stasera si saprà l'avversario dell'Inter nella finale di Champions League che si disputerà il prossimo 31 maggio a Monaco di Baviera. Il verdetto sarà emesso al Parc des Princes, dove il Paris Saint-Germain proverà a difendere il prezioso 1-0 conquistato contro l'Arsenal all'Emirates otto giorni fa.

Luis Enrique non rischia Ousmane Dembélé, che va solo in panchina: in campo c'è Doue ed è l'unico cambio rispetto alla sfida d'andata per i parigini. Anche Arteta cambia un elemento: l'Arsenal mantiene il 4-3-3 e recupera Partey (squalificato a Londra), con l'avanzamento di Merino sulla linea degli attaccanti. In panchina va Trossard, ci sono anche Jorginho e Calafiori.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Barcola, Doué, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique.

Arsenal (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Odegaard, Partey, Rice; Saka, Merino, Martinelli. All. Arteta.