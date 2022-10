Champions League, la Top XI della settimana: non c'è Simeone, ma un altro azzurro

In attacco al Cholito viene preferito Taremi del Porto. Tra quelli della Serie A un altro solo nome: Gabbia del Milan. Ecco la Top XI completa.

Non c'è Giovanni Simeone, il man of the match ieri contro l'Ajax, ma nel Team of the Week della settimana in Champions League è presente un altro azzurro: Leo Ostigard, che guadagna così un altro riconoscimento - dopo il gol - per il suo debutto europeo. In attacco al Cholito viene preferito Taremi del Porto. Tra quelli della Serie A un altro solo nome: Gabbia del Milan. Ecco la Top XI completa.