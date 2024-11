Champions, manita Barca. L'Atletico vince a Parigi a 10" dalla fine: risultati e classifica

Sono terminati i match della quarta giornata del girone unico di Champions League. Comodo successo in Serbia contro la Stella Rossa per il Barcellona, che coi cinque gol di stasera si conferma miglior l'attacco dell'intera Champions League. Il PSG crea, a tratti domina ma non riesce ad abbattere il muro dell'Atletico Madrid e viene beffato a 10 secondi dalla fine. Il Bayern Monaco batte di misura il Benfica grazie alla rete di Musiala.

Il programma di mercoledì 6 novembre

Bruges - Aston Villa 1-0

Shakhtar Donetsk - Young Boys 2-1

Bayern Monaco - Benfica 1-0

Feyenoord - Salisburgo 1-3

Inter - Arsenal 1-0

PSG - Atletico Madrid 1-2

Sparta Praga - Brest 1-2

Stella Rossa - Barcellona 2-5

Stoccarda - Atalanta 0-2

CLASSIFICA

Liverpool 12

Sporting Lisbona 10

Monaco 10

Brest 10

Inter 10

Barcellona 9

Borussia Dortmund 9

Aston Villa 9

Atalanta 8

Manchester City 7

Juventus 7

Arsenal 7

Bayer Leverkusen 7

Lille 7

Celtic 7

Dinamo Zagabria 6

Bayern Monaco 6

Real Madrid 6

Benfica 6

Milan 6

Feyenoord 6

Club Brugge 6

Atletico Madrid 6

PSV 5

PSG 4

Sparta Praga 4

Stoccarda 4

Shakthar 4

Girona 3

Salisburgo 3

Bologna 1

Lipsia 0

Sturm Graz 0

Young Boys 0

Stella Rossa 0

Slovan Bratislava 0