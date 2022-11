Champions, Real e Lipsia a valanga: Blancos primi, tedeschi secondi

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone

Si conclude, in anticipo rispetto agli altri del mercoledì, il Gruppo F di Champions League. Posizioni rimaste congelate rispetto a come si arrivava: il Real Madrid ha confermato il primato sommergendo di gol il Celtic, mentre il Lipsia ha evitato scherzi dell'ultim'ora, prendendosi il secondo posto con un poker in casa dello Shakhtar. Ucraini in Europa League, scozzesi eliminati.

Real Madrid - Celtic 5-1

6' rig. Modric; 21' rig. Rodrygo; 51' Asensio; 61' Vinicius Jr; 71' Valverde; 51' Jota (C)

Shakhtar - Lipsia 0-4

10' Nkunku; 50' Silva; 62' Szoboszlai; 68' Olmo

CLASSIFICA

Real Madrid 13

Lipsia 12

Shakhtar 6

Celtic 2