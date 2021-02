Che occasione per l'Atalanta, Carvajal l'8° ko del Real: Zidane con 13 elementi

Zinedine Zidane, tecnico del Real Madrid, lancia l'allarme dopo l'ennesimo infortunio subito da un suo giocatore, nella fattispecie Dani Carvajal che salterà la sfida contro l'Atalanta: "Non capisco il motivo di tutti questi infortuni, sono preoccupato. Mi dispiace per Carvajal, è un giocatore molto importante per noi. Chiaramente sono dispiaciuto per lui, non riesco a spiegarmi tutti questi infortuni".

E in effetti, con l'ultimo problema muscolare del terzino, accusato contro il Valencia, salgono a 8 i ko della rosa: Carvajal, Militao, Sergio Ramos, Marcelo, Valverde, Odriozola, Hazard e Rodrygo. Dunque, Zidane ha in pratica poco più di undici giocatori per le sfide con Valladolid, in Liga, e Atalanta in Champions, con la formazione già praticamente fatta: Courtois, Lucas Vazquez, Varane, Nacho, Mendy, Modric, Casemiro, Kroos, Asensio, Benzema, Vinicius. Le alternative? Solo due, anche se di qualità: Isco e Mariano Diaz...