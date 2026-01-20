Live Copenhagen, Neestrup in conferenza: "Punto meritato! Eseguito il piano gara nel 2T"

Jacob Neestrup, allenatore del Copenhagen, interverrà dalla sala conferenze del Parken Stadium per rispondere alle domande della stampa dopo il pareggio contro il Napoli. Come di consueto, potete seguire la diretta testuale qui su Tuttonapoli.

23.42 - Inizia la conferenza stampa.

Complimenti per come avete cercato e trovato il pareggio nonostante l'uomo in meno: "Dopo il cartellino rosso cambia la partita, in dieci contro undici per un'ora siamo riusciti a finire in pareggio, riuscendo a evitare grosse possibilità perché il Napoli ha avuto la palla nella seconda parte, ma noi abbiamo creato le due-tre occasioni che poi ci hanno dato la possibilità di ottenre un punto con merito. Avevamo iniziato un po' deboli contro un Napoli forte".

Il Napoli non ha chiuso la partita: "Io non critico mai un'altra squadra, soprattutto una squadra così grande e importante, con un allenatore così importante. Sappiamo tutti cosa è in grado di fare il Napoli e voglio riconoscere il loro impegno. Secondo me il Napoli è stato superiore nei primi 30 minuti, ma riconosco ai miei giocatori di aver eseguito bene il piano gara nel secondo tempo, quando abbiamo cambiato con giocatori più veloci. E alla fine abbiamo segnato il rigore. Per questo è anche giusto che nel secondo tempo siamo riusciti a prenderci un punto per la classifica".

Il Napoli vi ha sottovalutato? "No. Noi abbiamo la nostra storia europea nel Parken Stadium, già da prima di me con altri bravi giocatori e bravi allenatori. Questo stadio è stato fatto per ottenere grossi risultati contro squadre più importanti di noi e provenienti da campionati più importanti. Altre squadre avrebbero fatto zero punti oggi".

Per voi questo pareggio vale come una vittoria? "Riconosciamo che il Napoli è un big club, riconosciamo la fiducia che abbiamo avuto da parte dei tifosi in una situazione difficile, contro appunto una squadra importante. Ma non diremo mai che guardiamo un punto come una vittoria".

Hai mostrato una foto alla squadra: "Manchester-Copenhagen 0-2. Dovevamo crederci, anche sapendo che il Napoli avrebbe pressato. Devo fare i miei complimenti ai giocatori perché hanno giocato in una situazione difficile, dopo un'ora abbiamo cambiato le dinamiche con alcune sostituzioni. Questo punto è dei giocatori".

23.50 - Termina la conferenza stampa