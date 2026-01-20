Di Lorenzo a Sky: "Nella ripresa siamo scesi in campo come se fossimo sul 5-0"

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, si è presentato ai microfoni di Sky Sport al termine della gara di Champions League pareggiata 1-1 contro il Copenaghen: "Avevamo fatto la cosa più difficile, cioè trovare il vantaggio. Nel secondo siamo rientrati in campo come se fosse 5-0 e in Champions League non te lo puoi permettere. Abbiamo sbagliato l'approccio alla ripresa. L'abbiamo pagato, è un peccato non riuscire a vincere questa partita. Dispiace perché sono punti che buttiamo per la classifica, cercheremo di analizzare gli errori commessi".

Come si preparano due match così difficili? "Uno alla volta, penseremo prima a domenica: affronteremo una squadra forte come la Juventus e poi in Champions League. Sono due paritte che possono spostare una stagione, dovremo affrontarle al massimo sia fisicamente che mentalmente. Non siamo moltissimi, ma questo non deve essere un alibi".