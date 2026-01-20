Di Lorenzo a Sky: "Nella ripresa siamo scesi in campo come se fossimo sul 5-0"
Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, si è presentato ai microfoni di Sky Sport al termine della gara di Champions League pareggiata 1-1 contro il Copenaghen: "Avevamo fatto la cosa più difficile, cioè trovare il vantaggio. Nel secondo siamo rientrati in campo come se fosse 5-0 e in Champions League non te lo puoi permettere. Abbiamo sbagliato l'approccio alla ripresa. L'abbiamo pagato, è un peccato non riuscire a vincere questa partita. Dispiace perché sono punti che buttiamo per la classifica, cercheremo di analizzare gli errori commessi".
Come si preparano due match così difficili? "Uno alla volta, penseremo prima a domenica: affronteremo una squadra forte come la Juventus e poi in Champions League. Sono due paritte che possono spostare una stagione, dovremo affrontarle al massimo sia fisicamente che mentalmente. Non siamo moltissimi, ma questo non deve essere un alibi".
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Juventus
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro