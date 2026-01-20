McTominay a Sky: "Inaccettabile! Dovevamo fare il secondo, il terzo e chiuderla!"
Scott McTominay, centrocampista del Napoli, è stato intervistato da Sky Sport al termine della gara pareggiata 1-1 sul campo del Copenaghen: "Avremmo dovuto vincere questa partita, è inaccettabile. Dovevamo fare il secondo e il terzo gol chiudendo la partita, anche se questo è un campo difficile: è veramente deludente non averlo fatto. Ci sono stati tanti infortuni, è raro che succeda in un club ma abbiamo cercato di migliorare sempre in ogni partita: i sostituti stanno facendo bene ma dobbiamo fare ancora meglio".
Sfida decisiva col Chelsea? "Sì, ovviamente è appena finita questa partita dobbiamo guardare gli errori commessi e migliorare. Il Chelsea è un'ottima squadra, bisogna cercare di dare tutto per migliorare anche in Champions League. Dobbiamo essere al massimo".
