Gutierrez in mixed zone: "Due punti persi e tanti infortunati! Ma possiamo qualificarci..."

Miguel Gutierrez, esterno del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in mixed zone dopo il pareggio contro il Copenhagen in Champions League: "C'è un po’ di amaro in bocca perché pensavamo di dover vincere questa sera e credo che avessimo la partita sotto controllo. Poi, alla fine, ci è sfuggita e abbiamo perso due punti. Però non stiamo vivendo un momento in cui abbiamo molti giocatori a disposizione: ci sono tanti infortunati e credo che tutti stiamo facendo uno sforzo per cercare sempre di ottenere il massimo rendimento dalle partite. E resta ancora la gara di Champions della prossima settimana, che sarà importante, e ovviamente scenderemo in campo per conquistare i tre punti.

Credo che sia stata un’azione di gioco isolata: loro sono ripartiti in contropiede, abbiamo commesso un fallo da rigore e ci hanno pareggiato. Però credo che bisogna fare reset, cancellare la partita di oggi, nella quale ci sono sfuggiti due punti, e preparare la settimana prossima e la partita di campionato. Problema trasferte? In Champions fuori casa facciamo più fatica. E po bisogna anche guardare un po’ la situazione in cui ci troviamo: oggi avevamo davvero pochi giocatori a disposizione. È vero, ci sono sfuggiti due punti, ma abbiamo provato fino alla fine. La squadra ha fatto un grande sforzo e la prossima settimana possiamo ancora vincere la partita e vedere cosa succede".