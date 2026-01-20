Podcast Blasi: “Da quella gara è partito tutto! Mi aspettavo questa crescita, ADL bravissimo”

L'ex centrocampista del Napoli Emanuele Blasi è intervenuto su Radio Tutto Napoli.

Tanti infortuni per il Napoli, a Torino si gioca una grande festa della corsa scudetto? “Sì, diciamo che fino ad oggi è stato molto sfortunato il Napoli tra i vari infortuni e tutto quanto, però penso che fino all'ultimo giocherà per lo scudetto. Perché io la vedo sempre una delle squadre più forti. Anche con queste molte assenze vedo sempre una squadra molto competitiva, molto forte, molto concreta. A me piace tantissimo il Napoli”.

Ci racconti com'è recuperare dopo tantissime partite saltate per infortunio? “Non è facile, sicuramente non è facile. Poi comunque mancano giocatori importanti, non che gli altri non lo siano, però quando perdi Lukaku, perdi De Bruyne, perdi Anguissa, perdi questo tipo di giocatori, sicuramente hanno un peso. Però purtroppo di fronte agli infortuni poco si può fare. Quando ti infortuni devi sperare che questi giocatori recuperino il prima possibile. Devono essere bravi i dottori e i vari fisioterapisti e andare avanti con le proprie forze, con i giocatori che hai a disposizione. Purtroppo non si può fare tanto. Se il Napoli fa bene in queste condizioni, pensa se ci fossero tutti i giocatori disponibili”.

E’ ancora possibile pensare non solo di rivincere il campionato, ma magari di fare anche un grande percorso in Champions? “Sicuramente. Io spero che il Napoli recuperi questi giocatori il prima possibile, perché sono giocatori di qualità e possono fare la differenza sia in Champions League che in campionato. Avendo il mister più giocatori a disposizione, sicuramente può fare più scelte e può far riposare qualcuno che sta giocando sempre, e ne trarrà tanti benefici. Di previsioni purtroppo non possiamo farne, perché non è detto che magari con tutta la squadra al completo il Napoli avrebbe fatto benissimo, lo sappiamo. Secondo me sì, però non possiamo dirlo. Bisognerebbe capire perché ci sono stati tutti questi infortuni”.

Tra Roma e Juventus chi potrebbe rientrare nel discorso scudetto? “La Roma secondo me sì, però io non la vedo come pretendente al titolo, dico la verità. La Juve può entrare secondo me, sì, ma pure la Juve non la vedo pronta per poter vincere lo scudetto. Sta giocando meglio nelle ultime partite, sono sincero, la vedo molto meglio, però secondo me sarà una lotta fra Milan, Inter e Napoli. Io la vedo così, poi può essere che mi sbaglierò”.

Servirebbe un Blasi a questo Napoli? “Parliamo di un altro Napoli, totalmente diverso. Io sono arrivato a Napoli quando era appena salito dalla B, quindi era tutto in costruzione. Sono arrivato quando sono arrivati Lavezzi, Gargano, Hamsik. Eravamo un po' spaesati, ma poi abbiamo avuto la fortuna e la bravura di fare bene, e da lì il Napoli ha iniziato a crescere fino a diventare la squadra che è oggi”.

Ci ricordi quel Benfica-Napoli del 2008, I turno di Coppa Uefa? "Sì, giocammo quella partita in Portogallo. Mi ricordo che Zalayeta ebbe un'occasione clamorosa. Se avessimo passato quel turno sarebbe stato fantastico. Da lì si è un po' aperto il Napoli all'Europa, è partito tutto. È un Napoli completamente diverso oggi”.

Ti aspettavi che il Napoli sarebbe arrivato a questi livelli? “Io sinceramente sì. Il presidente è stato bravissimo, ogni anno c'è stata una crescita e io ci ho sempre creduto. Non forse a questi livelli, perché oggi penso che il Napoli sia una delle dieci squadre più forti al mondo. Al completo il Napoli è tra le squadre più forti che ci sono, che può giocarsela con tutti”.

Che ricordo porti nel cuore di Napoli e del tifo napoletano? “Guarda, ti dico solo che mia moglie è napoletana, i miei figli sono nati tutti e quattro a Napoli. Penso che questo dica tutto. Napoli ti lascia qualcosa dentro che in nessun'altra parte troverai mai”.