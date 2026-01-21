Giuliani: “Suicidio! Champions imbarazzante, ma i cantori di Conte…”
Fulvio Giuliani, direttore del quotidiano La Ragione, tramite un tweet sul suo profilo X ha commentato il pareggio del Napoli contro il Copenhagen in Champions League: "Il suicidio perfetto firmato da Buongiorno, ma anche da Conte, incapace di portare a casa una vittoria già scritta contro un avversario inferiore e in inferiorità numerica. In trasferta una Champions imbarazzante, ma i cantori della mistica contiana non lo ammetteranno mai".
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
