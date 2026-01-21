Ultim'ora Blocco mercato, possibile svolta! Oggi consiglio FIGC per eliminare le limitazioni al Napoli

Il Napoli in questa finestra di gennaio ha avuto il blocco soft del mercato per non aver rispettato il limite dell'indicatore del costo del lavoro allargato. Come risaputo quindi gli azzurri fin qui hanno cercato di operare con il saldo zero, dovendo quindi vendere prima di comprare per liberare spazio economico, e le prossime cessioni di Noa Lang e Lorenzo Lucca sembrano orientate in questo senso. Ma le cose potrebbero improvvisamente cambiare, a circa undici giorni dalla chiusura della sessione di mercato.

Come riportato da TuttoMercatoWeb.Com, nella giornata di oggi ci sarà un consiglio straordinario della FIGC, richiesto in via urgente dalla Lega Calcio Serie A, per eliminare queste limitazioni. Il tutto è partito da Aurelio De Laurentiis, patron azzurro, che ha ottenuto di mettere ai voti la richiesta di modificare le regole: le norme federali attuali non permettono di usare la liquidità accumulata negli anni, il Napoli si ritrova quindi con molti soldi in "cassa" ma non può usarli per aggirare il vincolo del costo del lavoro. Durante l'ultima assemblea però, De Laurentiis ha ottenuto 16 voti favorevoli per la modifica di questa norma: solo Juventus, Inter e Roma si sono astenute, mentre il Milan si è detto contrario.

Ora, la palla passa al consiglio federale in programma quest'oggi, del quale fanno parte anche Giorgio Chiellini e Beppe Marotta, "tra i più contrariati in assemblea", scrive TMW, che però aggiunge: "difficilmente potranno non adeguarsi all'indicazione dell'assemblea di Lega che rappresentano". Dunque, per il Napoli si apre lo spiraglio di poter tornare ad operare in piena libertà sul calciomercato.