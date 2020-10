Coronavirus, emergenza in Germania: stop ai 10mila spettatori per M'Gladbach-Real

La sfida tra Borussia Mönchengladbach e Real Madrid in programma stasera, valida per la seconda giornata della fase a gironi della Champions League (stesso Gruppo dell'Inter), si giocherà a porte chiuse. Lo ha annunciato il club tedesco in un comunicato: fino ad ora era prevista una presenza simbolica di 300 spettatori sugli spalti, dopo che, a causa dell'aumento dei casi di coronavirus nella regione, non era stato possibile continuare a riempire lo stadio per il 20% della sua capienza, cioè circa 10.000 spettatori. Erano già stati venduti tutti i 10.804 biglietti disponibili, ma le autorità sanitarie hanno revocato l'autorizzazione iniziale a causa dell'aumento dei contagi.