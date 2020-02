Da Barcellona: oggi con l'Eibar non si può fallire, tanti infortuni e Messi obbligato a giocare

Il Barcellona non può fallire oggi con l'Eibar, scrive quest'oggi il quotidiano catalano Mundo Deportivo parlando dell'importanza della gara che apre una settimana chiave per i blaugrana. Il Barcellona infatti poi farà tappa a Napoli e domenica farà visita al Real Madrid al Bernabeu per il clasico. Setien affronterà queste gare senza infortunati Luis Suarez, Dembewlè e Jordi Alba e Messi sarà sicuramente in campo quest'oggi con l'Eibar.