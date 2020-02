Da Barcellona pochi dubbi: Jordi Alba verso il forfait per l'andata con il Napoli

Il Barcellona non ha chiarito i tempi di recupero per Jordi Alba, uscito dopo poco più di un quarto d'ora del match con il Getafe, visibilmente dolorante, quasi in lacrime. Nel report medico del club azulgrana si parla di un problema muscolare, precisamente all'adduttore della gamba destra, e Mundo Deportivo informa che adesso appare molto molto complicato un recupero per l'ottavo di finale di Champions League con il Napoli, previsto per il prossimo 25 febbraio, e per il Clasico col Real Madrid in programma nel weekend successivo.