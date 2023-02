Da Francoforte: "Molti pensano che all'Eintracht non sarebbe potuto andare peggio al sorteggio"

Elogio al Napoli straordinario di quest'anno da Francoforte. Ecco quanto si legge sulle pagine del quotidiano Frankfurter Rundschau

Elogio al Napoli straordinario di quest'anno da Francoforte. Ecco quanto si legge sulle pagine del quotidiano Frankfurter Rundschau: "Molti pensano che all'Eintracht non sarebbe potuto andare peggio negli ottavi di finale, pescando l'avversario più duro. Non quello con i nomi più grandi, ma la squadra che lavora meglio in questo momento. Ci sono le stelle, come il potente Victor Osimhen, che una volta fallì al Wolfsburg e ora è nelle carte di molti top club. O, non meno talentuoso, l'istintivo Khvicha Kvaratskhelia, georgiano importato dal campionato russo, dal Rubin Kazan.