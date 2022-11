"Sorteggio tosto per le tedesche". E' così la Bild riassume quanto ci ha detto l'urna di Nyon, che ha accoppiato tra le altre cose l'Eintracht Francoforte al Napoli, descritta come "una squadra al top della forma che guida senza sconfitte la Serie A", e sottolinea come "il Francoforte dovrà adattarsi ad una formazione difficile da affrontare".