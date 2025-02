Disastro incredibile del Milan! Follia Theo ed in 10 viene eliminato dal Feyenoord

Milan-Feyenoord finisce 1-1: rossoneri fuori dalla Champions! Tempo 37 secondi e San Siro esulta: Gimenez sfrutta la sponda di Thiaw su cross di Pulisic e segna l’1-0, con tanto di scuse ai suoi ex. Il Milan, pur non trovando il raddoppio, controlla il primo tempo: Joao Felix sale in cattedra. È del portoghese la conclusione che Wellenreuther respinge sui piedi di Theo: il tap-in si schianta sul palo. Sempre l’ex Chelsea ispira Leao e tenta anche nuovamente la conclusione in proprio. Nel finale, nervosismo inspiegabile di Theo: gli costa un giallo che risulterà decisivo.

Rosso e doccia fredda. Joao resta protagonista anche in avvio di ripresa, ma Theo gli ruba la scena e non è una buona notizia per il Milan: il francese finisce a terra in area, per Marciniak è simulazione e arriva la seconda ammonizione. Conceicao corre ai ripari sostituendo Pulisic con Bartesaghi, ma la gara cambia in maniera inevitabile e il Feyenoord prende campo. Al 71’ fuori anche Gimenez, con Joao Felix unica punta nel 4-4-1: il Milan si abbassa ancora. Non una scelta fortunata: pochi minuti dopo arriva infatti il gol del pari, firmato da Carranza e che porta il club di Rotterdam agli ottavi di finale. Sotto di un uomo e a un passo dall’eliminazione, Conceicao inserisce Abraham e Chukwueze: le occasioni migliori capitano però sulla testa e sui di Thiaw. E non vanno a segno.