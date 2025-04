Ds Bayern Monaco: "Noi mai inferiori all'Inter! Passa la squadra più fortunata..."

vedi letture

Max Eberl, direttore sportivo del Bayern Monaco, ha espresso il suo disappunto per l'eliminazione della squadra tedesca dalla Champions League ad opera dell'Inter. È evidente la grande delusione del dirigente bavarese, che si esprime così: "Quando subisci un'eliminazione in questo modo, è normale sentirsi delusi. Non credo che siamo stati la squadra peggiore in nessuna delle due partite; forse ha prevalso la squadra più fortunata. Abbiamo dato il massimo, ma abbiamo subito due gol su calci da fermo.

Nonostante ciò, siamo riusciti a reagire e abbiamo avuto l'opportunità di portarla sul 3-2, ma alla fine non ci siamo riusciti. Purtroppo, il sogno di giocare la finale in casa è svanito. Dobbiamo imparare da questa esperienza. Siamo stati eliminati ai quarti di finale per un margine molto ridotto; dobbiamo trarne insegnamento e riprovarci la prossima stagione. In estate ci attende il Mondiale per Club e tra cinque mesi saremo di nuovo in Champions League. Ora c'è delusione, ma possiamo comunque uscire a testa alta".