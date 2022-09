Due ex portafortuna al Maradona: entrambi segnarono ai Reds ad Anfield

L'esordio in Champions degli azzurri sarà l'occasione anche per il ritorno di due grandi ex nell'impianto di Fuorigrotta

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Tutto esaurito questa sera allo Stadio Maradona per Napoli-Liverpool. L'esordio in Champions degli azzurri sarà l'occasione anche per il ritorno di due grandi ex nell'impianto di Fuorigrotta: a commentare la partita per Amazon Prime Video ci sarà Ezequiel Lavezzi, mentre in tribuna ci sarà spazio per Dries Mertens. Il belga tornerà al Maradona per la prima volta da spettatore dopo lo svincolo e la firma col Galatasaray. Curiosità che riguarda entrambi gli ex attaccanti del Napoli: entrambi segnarono al Liverpool ad Anfield Road. Lavezzi in Liverpool-Napoli 3-1 del 4-11-2010 e Mertens nella sfida pareggiata 1-1 in Champions League del 27-11-2019.