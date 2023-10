As - Real, le ultime di formazione: fuori Joselu, Ancelotti con l’attacco leggero

E’ il giorno di Napoli-Real Madrid, seconda giornata del gruppo c di Champions League.

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

E’ il giorno di Napoli-Real Madrid, seconda giornata del gruppo c di Champions League. Carlo Ancelotti, stando a quanto riferito da As, schiererà il 4-3-1-2. Kepa in porta, difesa a quattro con Carvajal e Camavinga sulla fasce, Nacho e Rudiger al centro. Centrocampo formato da Valverde, Tchouaméni, Modric, Bellingham, trequartista alle spalle di Rodrygo e Vinicius.

REAL MADRID (4-3-1-2): Kepa; Carvajal, Rüdiger, Nacho, Camavinga; Valverde, Tchouaméni, Modric; Bellingham; Rodrygo, Vinicius.