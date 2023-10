Sky - Napoli-Real, ultime di formazione: Politano e Mario Rui dal 1’, due ballottaggi per Ancelotti

La redazione di Sky Sport ha riferito le ultime sulle scelte di Rudi Garcia e Carlo Ancelotti per la gara di domani tra Napoli e Real Madrid

TuttoNapoli.net

La redazione di Sky Sport ha riferito le ultime sulle scelte di Rudi Garcia e Carlo Ancelotti per la gara di domani tra Napoli e Real Madrid. In porta giocherà Meret. In difesa ci sarà il ritorno dal 1’ di Mario Rui a sinistra, mentre Di Lorenzo Ostigard e Natan completeranno il pacchetto arretrato. In mezzo al campo ci saranno ancora Zielinski, Anguissa e Lobotka. In attacco, invece, Politano a destra, Kvaratskhelia a sinistra e Osimhen in mezzo.

Carlo Ancelotti schiererà il Real Madrid con il 4-3-1-2. In porta ci sarà Kepa. A destra in difesa Carvajal, coppia di centrali formata da Rudiger e Nacho. Nel ruolo di esterno di sinistra Camavinga è favorito su Mendy. A centrocampo Valverde Tchouameni e Modric. Bellingham agirà da trequartista alle spalle di Joselu e Vinicius, anche se il primo deve battere la concorrenza di Rodrygo Goes.

NAPOLI (4-3-3) probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia.

REAL MADRID (4-3-1-2) probabile formazione: Kepa; Carvajal, Rudiger, Nacho, Camavinga; Valverde, Tchouameni, Modric; Bellingham; Joselu, Vinicius Jr. Allenatore: Carlo Ancelotti