The Sun esulta per il sorteggio del Liverpool: "Evitati i colossi d'Europa"

Il Napoli di Luciano Spalletti pesca Liverpool, Ajax e Rangers nel suo gruppo di Champions League, tutt'altro che semplice ma combattuto ed equilibrato. Dall'Inghilterra The Sun analizza gli accoppiamenti dei Reds di Jurgen Klopp, reduci da un inizio di stagione poco brillante, "festeggiando" per aver evitato i colossi d'Europa: "Il Liverpool ha evitato i grandi battitori ma deve affrontare i Rangers in un'enorme battaglia d'Inghilterra nella fase a gironi di Champions League".