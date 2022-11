Il Liverpool conferma i progressi col Napoli: super-colpo sul campo del Tottenham

È il Momo Salah show quello prodotto dal tardo pomeriggio del New White Hart Lane, dove il Liverpool batte il Tottenham di Antonio Conte.

È il Momo Salah show quello prodotto dal tardo pomeriggio del New White Hart Lane, dove il Liverpool batte il Tottenham di Antonio Conte al termine di una sfida equilibrata, combattuta e molto divertente. I Reds ringraziano il fenomeno egiziano, autore di una doppietta nel primo tempo, a cui gli Spurs hanno provato a rispondere nella ripresa. Inserito Kulusevski, la manovra del Tottenham si è fatta più fluida e pericolosa, e proprio l'ex Juventus ha servito l'assist per il gol di Harry Kane, che ha riaperto la sfida. Ma nonostante il forcing finale, la squadra di Klopp è stata in grado di reggere, sbancando Londra e riavvicinandosi alle zone europee in classifica.

Il programma completo del 15° turno di Premier League

Sabato 5 novembre

Leeds-Bournemouth 4-3

Manchester City-Fulham 2-1

Nottingham Forest-Brentford 2-2

Wolverhampton-Brighton 2-3

Everton-Leicester 0-2

Domenica 6 novembre

Chelsea-Arsenal 0-1

Aston Villa-Manchester United 3-1

Southampton-Newcastle 1-4

West Ham-Crystal Palace 1-2

Tottenham-Liverpool 1-2

La classifica aggiornata

Arsenal 34 punti (12 partite)

Man City 32 (13)

Newcastle 27 (14)

Tottenham 26 (14)

Man United 23 (13)

Brighton 21 (13)

Chelsea 21 (13)

Liverpool 19 (13)

Fulham 19 (14)

C. Palace 19 (13)

Brentford 16 (14)

Leeds 15 (13)

Aston Villa 15 (14)

Leicester 14 (14)

West Ham 14 (14)

Everton 14 (14)

Bournemouth 13 (14)

Southampton 12 (14)

Wolverhampton 10 (14)

Nottingham 10 (14)