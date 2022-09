Il Milan torna a vincere in Champions: per Leao un rigore procurato e un assist

A San Siro il Milan batte 3-1 la Dinamo Zagabria nel secondo match del Gruppo E di Champions League.

A San Siro il Milan batte 3-1 la Dinamo Zagabria nel secondo match del Gruppo E di Champions League. Intorno al 20’ è Leao ad accendere San Siro con un’accellerazione delle sue in campo aperto e con una conclusione da dentro l’area, ma in entrambe le occasioni convinzione e mira non sono delle migliori. Poi al 43’ la svolta: il portoghese viene steso in area da Sutalo, per Gil Manzano è calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Olivier Giroud che con freddezza segna il gol dell’1-0 con cui si chiude il primo tempo. Nella ripresa, dopo appena 2', i rossoneri trovano il raddoppio: Leao entra in area dalla sinistra, supera Listovski e mette in mezzo per Saelemaekers che di testa trafigge Livakovic. Al 56' la Dinamo accorcia le distanze con Orsic, che dopo aver scambiato con Petkovic tra tre avversari conclude di prima intenzione e batte Maignan. Al 77' il Milan segna il gol del 3-1 con Pobega: cross di Theo Hernandez e bolide di prima intenzione dell'ex Toro.